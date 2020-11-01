living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل تتخلّى الملكة إليزابيث عن العرش؟

1
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال أحد المعلقين الملكيين البارزين، إن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية ستتنحى وتسلم العرش للأمير تشارلز عندما تبلغ من العمر 95 عاماً، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».

وتحدث المعلق الملكي روبرت جوبسون، حصرياً، إلى «ذا رويال بيت»، وقال إن ديانا، أميرة ويلز، اعتقدت أنها كانت «أقوى من الملكة» في الفترة التي سبقت مقابلة «بي بي سي» عام 1995.

كما يصف تعليقات الأمير هاري الأخيرة حول التحيز العنصري بأنها «نفاق مكشوف».

وأوضح كاتب السيرة الملكية: «ما زلت أؤمن إيماناً راسخاً أن الملكة ستتنحى عندما تبلغ من العمر 95 عاماً».

بدوره، قال مراسل «نيوزويك» جاك رويستون، «أعتقد أنها لن ترغب في ذلك، لكن من الناحية الواقعية، ستصل إلى نقطة تسلم فيها كل شيء إلى تشارلز، ثم كيف لا تخبره إذن أنه سيكون ملكاً؟».

تأتي تعليقات جوبسون قبل الذكرى الخامسة والعشرين لمقابلة ديانا الشهيرة عام 1995 مع «بانوراما بي بي سي».

وقال: «في تلك الفترة، مع إعلان انفصال الأمير تشارلز وديانا، كانت الأخيرة في طريقها للحصول على كل ما تريده».

وتابع: «أعتقد أنها كانت تظن نفسها أقوى من الملكة، لذلك وصلت الأمور مع الملكة إليزابيث إلى حدها».

ومتابعة لتعليقات هاري حول موضوع تحيزه اللاواعي هذا الأسبوع، قال جوبسون: «أجد ذلك نفاقاً يخرج من هاري وزوجته ميغان ماركل».

وواصل جوبسون أيضاً مناقشة التقارير الأخيرة حول احتمال عودة الأمير أندرو إلى واجباته الملكية.

وقال: «لا يمكنه بأي حال من الأحوال العودة. يجب أن تتم تبرئته من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل ذلك».

وأشار جوبسون إلى أن الأمير فيليب له دور فعال في كل قرارات الملكة الكبيرة المتعلقة بالتغطية الإعلامية للعائلة المالكة.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout