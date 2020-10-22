living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما حقيقة ما قاله البابا فرنسيس عن زواج المثليّين؟

22
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

- تيلي لوميار/ نورسات - 


أثار فيلم "فرانشيسكو" الوثائقيّ للمخرج الرّوسيّ الأصل يفغيني أفينيفسكي، والّذي أُطلق أمس الأربعاء في روما، ضجّة واسعة وانتقادًا كبيرًا، مع ما بثّه عن لسان البابا فرنسيس عن تأييده لإنشاء "اتّحاد مدنيّ" تضع العلاقات المثليّة ضمن أطر قانونيّة. ولكن ما حقيقة ذلك وهل ناقض البابا فرنسيس تعاليم الكنيسة الكاثوليكيّة الرّافضة لزواج المثليّين؟


في الواقع، وفي إحدى فقرات الوثائقيّ، أوضح البابا فرنسيس، بحسب ما ذكرت CNA وكالة الأنباء الكاثوليكيّة، أنّه "يحقّ للمثليّين أن يعيشوا في كنف عائلة. إنّه أبناء الله ولهم الحقّ بالانتماء إلى عائلة. فلا يجب أن يُرمى أحد خارجًا، أو أن يعاني بسبب ذلك"، مشجّعًا بالتّالي العائلات وأفرادها على احتضان أبنائهم المثليّين. وبالتّالي فإنّ ما قاله عن "الاتّحاد المدنيّ"، يقضي فقط بتغطية قانونيّة لهم، من دون أن يتطرّق إلى موضوع الزّواج المثليّ بخاصّة وأنّه معلوم عن البابا أنّه وطيلة حبريّته أكّد مرارًا وتكرارًا على ما تعلّمه الكنيسة الكاثوليكيّة في هذا الخصوص، فالزّواج هو شراكة بين رجل واحد وامرأة واحدة لمدى الحياة، لافتًا إلى أنّ "الأسرة مهدّدة بفعل الجهود المتنامية من جانب البعض لإعادة تعريف مؤسّسة الزّواج ذاتها"، وأنّ الجهود الرّامية إلى إعادة تعريف الزّواج "تهدّد بتقويض خطّة الخلق".


وقد رجّحت آراء أن يكون البابا فرنسيس قد أعطى تفاصيل لم تظهرها الكاميرا ما أثار ردود الفعل هذه، فضلاً عن أنّ مقابلة في فيلم وثائقيّ لا يمكن أن تكون منبرًا لتعاليم بابويّة، كما أنّ ملاحظاته لم تُقدّم بشكل كامل، وإذا لم يقدّم الفاتيكان أيّ معلومات واضحة حول هذا الموضوع، فيجب اعتبارها عندئذ "في ضوء المعلومات المحدودة المتاحة".

Tele Lumiere
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout