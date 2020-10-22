ما حقيقة ما قاله البابا فرنسيس عن زواج المثليّين؟

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- تيلي لوميار/ نورسات -



أثار فيلم "فرانشيسكو" الوثائقيّ للمخرج الرّوسيّ الأصل يفغيني أفينيفسكي، والّذي أُطلق أمس الأربعاء في روما، ضجّة واسعة وانتقادًا كبيرًا، مع ما بثّه عن لسان البابا فرنسيس عن تأييده لإنشاء "اتّحاد مدنيّ" تضع العلاقات المثليّة ضمن أطر قانونيّة. ولكن ما حقيقة ذلك وهل ناقض البابا فرنسيس تعاليم الكنيسة الكاثوليكيّة الرّافضة لزواج المثليّين؟



في الواقع، وفي إحدى فقرات الوثائقيّ، أوضح البابا فرنسيس، بحسب ما ذكرت CNA وكالة الأنباء الكاثوليكيّة، أنّه "يحقّ للمثليّين أن يعيشوا في كنف عائلة. إنّه أبناء الله ولهم الحقّ بالانتماء إلى عائلة. فلا يجب أن يُرمى أحد خارجًا، أو أن يعاني بسبب ذلك"، مشجّعًا بالتّالي العائلات وأفرادها على احتضان أبنائهم المثليّين. وبالتّالي فإنّ ما قاله عن "الاتّحاد المدنيّ"، يقضي فقط بتغطية قانونيّة لهم، من دون أن يتطرّق إلى موضوع الزّواج المثليّ بخاصّة وأنّه معلوم عن البابا أنّه وطيلة حبريّته أكّد مرارًا وتكرارًا على ما تعلّمه الكنيسة الكاثوليكيّة في هذا الخصوص، فالزّواج هو شراكة بين رجل واحد وامرأة واحدة لمدى الحياة، لافتًا إلى أنّ "الأسرة مهدّدة بفعل الجهود المتنامية من جانب البعض لإعادة تعريف مؤسّسة الزّواج ذاتها"، وأنّ الجهود الرّامية إلى إعادة تعريف الزّواج "تهدّد بتقويض خطّة الخلق".



وقد رجّحت آراء أن يكون البابا فرنسيس قد أعطى تفاصيل لم تظهرها الكاميرا ما أثار ردود الفعل هذه، فضلاً عن أنّ مقابلة في فيلم وثائقيّ لا يمكن أن تكون منبرًا لتعاليم بابويّة، كما أنّ ملاحظاته لم تُقدّم بشكل كامل، وإذا لم يقدّم الفاتيكان أيّ معلومات واضحة حول هذا الموضوع، فيجب اعتبارها عندئذ "في ضوء المعلومات المحدودة المتاحة".