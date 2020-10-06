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بايدن يهاجم ترامب: لم أتفاجأ من إعلان إصابته بـ"كورونا"

6
OCTOBER
2020
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هاجم المرشّح الديمقراطي إلى البيت الأبيض جو بايدن منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب بسبب تصريحاته المطَمئنة بشأن كوفيد-19 حتى بعد أن أصيب هو شخصياً بالفيروس الفتّاك.

 

وبنبرة غاضبة، قال نائب الرئيس السابق في مقابلة مع قناة "لوكال 10" التلفزيونية المحليّة في فلوريدا: "لقد رأيت تغريدة كتبها، لقد أروني إياها، لقد قال "لا تدعوا كوفيد يتحكّم بحياتكم". إذهب وقل ذلك لـ205 آلاف أسرة خسر كلّ منها شخصاً" بسبب الجائحة.

 

وفي معرض إعلانه موعد خروجه من المستشفى حيث مكث أربعة أيام لتلقّي العلاج من فيروس كورونا المستجدّ، قال ترامب في تغريدة مخاطباً مواطنيه "لا تخافوا من كوفيد"، وذلك على الرّغم من أنّ الفيروس حصد أرواح أكثر من 210 آلاف شخص في الولايات المتّحدة.

 

وبعيد المقابلة التلفزيونية، قال بايدن خلال مشاركته في ندوة حوارية مع ناخبين نقلت وقائعها مباشرة على الهواء شبكة "إن بي سي" التلفزيونية "أنا بصراحة لم أتفاجأ" من إعلان ترامب أنّه مصاب بالفيروس.

 

واستغل المرشّح الجمهوري مشاركته في الندوة التي أقيمت في الهواء الطلق في ميامي لتصحيح عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في الولايات المتحدة، وقال "هناك سبب للقلق، لقد مات حوالي 210.000 شخص".

 

وأضاف: "آمل أن لا يغادر أحد معتقداً أنها ليست مشكلة. إنّها مشكلة خطيرة".

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