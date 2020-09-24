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السعودية تعلق الرحلات الجوية من الهند وإليها لهذا السبب!

24
SEPTEMBER
2020
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علقت السعودية الرحلات الجوية الآتية من الهند والمتجهة إليها ومنعت أولئك الذين زاروا الهند في الأيام الأربعة عشر الماضية من دخول المملكة، بحسب ما أفاد مصدران مطلعان وكالة رويترز.
 
ورفعت السعودية هذا الشهر جزئيا تعليقا للرحلات الدولية كان ساريًا منذ آذار للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
ولم يتضح بعد إلى متى سيستمر التعليق، الذي قالت المصادر إنه بسبب تفشي المرض في الهند. وستكون هناك بعض الاستثناءات، مثل الرحلات الجوية التي تنقل مواطنين هنودا إلى الهند وأولئك المدعوين من جانب الحكومة إلى المملكة.
 
ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي في السعودية بعد على طلب التعليق خارج ساعات العمل المعتادة.

 


وقالت المصادر إن تعليق الرحلات وحظر الدخول يسريان أيضا على البرازيل والأرجنتين بسبب تفشي المرض هناك. ولا توجد رحلات تجارية مباشرة من المملكة العربية السعودية إلى أي من الدولتين.

وتسجل الهند، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة، باستمرار أعلى المعدلات اليومية للعدوى في العالم، وسجلت خمسة ملايين و732518 حالة إصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 91149 حالة وفاة.
  
وسجلت المملكة 331857 حالة إصابة و4599 حالة وفاة، وهي الأعلى بين دول الخليج العربية.

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