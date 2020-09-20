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كوبيتش: أجريت مشاورات مهمة ومثمرة في القاهرة مع شكري وأبو الغيط

20
SEPTEMBER
2020
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 أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في تغريدة عبر "تويتر" أنه أجرى "مشاورات مهمة ومثمرة في الوقت المناسب في القاهرة، مع معالي وزير الخارجية سامح شكري وسعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط".

وأعاد كوبيتش نشر تغريدة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، جاء فيها: "وزير الخارجية سامح_شكري يبحث مع يان_كوبيتش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وسبل الاستمرار في دعم ومساندة لبنان الشقيق من أجل تجاوز أزمته الراهنة".

على صعيد آخر، كتب كوبيتش تغريدة قال فيها: "أحيي العمل والإنجازات التي حققتها غرفة الطوارئ الأمامية التي يديرها الجيش اللبناني والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني، بالشراكة مع المتطوعين والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة. إن الالتزام والمهنية والتفاني من قبل المساهمين جدير بالتقدير".

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