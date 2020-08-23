living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حالة وفاة بكورونا كل 15 ثانية!

23
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يواصل فيروس كورونا حصد ضحاياه حول العالم ، مسجلا أكثر من 23 مليون إصابة ، بينما تجاوز عداد الوفيات 800 ألف .

أفاد إحصاء لـ”رويترز”، الأحد، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 800 ألف حالة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند تأتي في الصدارة.

وبحسب الإحصاء الذي يستند إلى بيانات من الأسبوعين اللذين انتهيا يوم الجمعة، فإن ما يقرب من 5900 شخص في المتوسط يموتون كل 24 ساعة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19.

ويعادل هذا 246 شخصا في الساعة أو شخصا واحدا كل 15 ثانية.

ويسير معدل الوفيات بنحو ثابت حيث استغرق 17 يوما للانتقال من 700 ألف إلى 800 ألف حالة وفاة وهو نفس الوقت الذي استغرقه للانتقال من 600 ألف إلى 700 ألف حالة.

وتجاوزت أعداد الوفيات في الولايات المتحدة 170 ألف حالة وهو الأعلى في العالم. وفي حين تراجع عدد الحالات الجديدة عن الذروة التي بلغها في يوليو/تموز فإن الولايات المتحدة لا تزال تشهد أكثر من 360 ألف حالة جديدة في الأسبوع.

وفي الهند ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان تخطت أعداد الوفيات 50 ألف حالة بكوفيد-19 يوم الاثنين بعد 5 أشهر من إعلان البلاد عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

والهند هي ثالث دولة بعد البرازيل والولايات المتحدة تسجل أكثر من مليوني إصابة. ويصل معدل الوفيات لديها إلى 1.9% وهو منخفض نسبيا بالمقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.5% ولكن قد يكون ذلك بسبب عدم التسجيل.

ويبلغ معدل الوفيات في الولايات المتحدة والبرازيل 3%. ودق خبراء الصحة ناقوس الخطر بشأن عدم وجود خطة منسقة للبرازيل والولايات المتحدة لمكافحة الجائحة حيث يركز العديد من المسؤولين على إعادة فتح المدارس والشركات وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم تفشي المرض.

وفي الثامن من أغسطس تجاوز عدد الوفيات في البرازيل جراء المرض 100 ألف ويواصل ارتفاعه بعد أن أعادت معظم المدن البرازيلية فتح المتاجر والمطاعم على الرغم من أن الوباء لم يصل إلى ذروته بعد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout