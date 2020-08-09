living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الولايات المتحدة تتخطى عتبة الـ5 ملايين إصابة بفيروس كورونا

9
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يوم السبت عتبة الخمسة ملايين، حسب إحصاءات وكالة "رويترز".

ولفتت الوكالة إلى أن هذه الحصيلة تعني إصابة واحد من كل 66 مقيما على الأقل في الولايات المتحدة بالعدوى التي تسبب مرض "كوفيد-19".

 

وسجل في البلاد حتى اليوم أكثر من 160 ألف وفاة ناجمة عن الوباء، أي نحو 25% من حصيلة الوفيات جراء الجائحة على مستوى العالم.

 

وبعد مرور 198 يوما من تسجيل أول إصابة بـ"كوفيد-19" في أراضيها، تحتفظ الولايات المتحدة بالصدارة بفارق هائل في قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء على مستوى العالم.

 

وألحقت الجائحة ضربة موجعة بالاقتصاد الأمريكي، حيث شهد معدل البطالة الذي كان عند مستوى 3.5% في فبراير قفزة حادة إلى 14.7% في أبريل (أي مستوى غير مسبوق) ثم تراجع حتى الآن إلى 10.2%.

 

ووقع ترامب اليوم أمرا تنفيذيا يقضي بخفض المساعدات الإضافية المخصصة إلى عشرات ملايين الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم على خلفية الجائحة من 600 إلى 400 دولار أسبوعيا، وذلك بعد فشل البيت الأبيض والكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الموضوع.

 

ويعتقد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون أن هذا الإجراء سيدفع العاطلين عن العمل إلى البحث عن وظائف جديدة، لكن هذا الموقف يشكل موضع جدل في البلاد ويستدعي معارضة شديدة من قبل خصوم ترامب الديمقراطيين وبعض الخبراء والمسؤولين المعنيين بالمسائل المالية والاقتصادية.

 

وتعرض ترامب لانتقادات شديدة اللهجة بسبب تقليله من خطورة الوباء على مدى أسابيع في المرحلة المبكرة من الجائحة.

 

وانتقل البيت الأبيض لاحقا إلى استراتيجية متمثلة بإلقاء اللوم على حكومة بكين في تفشي الفيروس الذي بدأ انتشاره في العالم من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout