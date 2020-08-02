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إدارة ترامب تتعاقد للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

2
AUGUST
2020
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قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، إن حكومته تعاقدت مع شركتي أدوية بارزتين، لأجل الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح يخضع للتجريب في الوقت الحالي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
ويأتي الاتفاق حول شحنات اللقاح، فيما توقعت أكبر هيئة صحية في الولايات المتحدة أن تشهد البلاد ارتفاعا في الوفيات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
 
وبموجب الاتفاق، ستدفع الولايات الولايات المتحدة ما قدره 2.1 مليار دولار، لكل من شركة الدواء الفرنسية "سانوفي" وشركة الدواء البريطانية العملاقة "غلاكسو سميث كلاين".
 
ويرتقب أن يتم دفع المبلغ لأجل الحصول على لقاحات تكفي 50 مليون شخص، مع خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية من اللقاح.
 
وتأتي هذه الصفقة في إطار مبادرة البيت الأبيض المعروفة بـ"راب سبيد"، والتي تهدف لتسريع تطوير علاج لفيروس كورونا، قبل نهاية العام الجاري.
 
وقال وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار، إن الاستثمارات الأخيرة ركزت على لقاحات في مرحلة التجارب السريرية والتصنيع، حسبما نقلت "رويترز".
 
وأصاب فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، 4.5 مليون شخص في الولايات المتحدة، وأودى بحياة 152 ألفا منهم.
 
ويوم الجمعة الماضي، توقعت المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن يتراوح عدد وفيات كورونا بين 168 و182 ألفا بحلول الثاني والعشرين من أغسطس الجاري.
 
وأوضحت المؤسسة أن الوفيات ستتسارع بالخصوص في كل من ولايات ألاباما وكنتاكي ونيوجيرسي وتينيسي وولاية واشنطن، إضافة إلى بورتو ريكو.
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