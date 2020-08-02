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"بؤرة كورونا" في أفريقيا.. الإصابات تجاوزت عتبة النصف مليون

2
AUGUST
2020
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أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، مساء السبت، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد عتبة 500 ألف.
 
وقال وزير الصحة، زويلي مخيزي، في تقريره اليومي بشأن آخر التطورات المرتبطة بالوباء "تجاوزت جنوب أفريقيا اليوم عتبة نصف مليون إصابة، بإجمالي 503.290 إصابة مؤكدة بكوفيد-19".
 
وصارت جنوب أفريقيا بؤرة الوباء القاتل في القارة، بعد تسجيلها أكثر من نصف إجمالي الإصابات في أفريقيا.
 
وسجل أكثر من ثلث الإصابات في مقاطعة غاوتينغ، المركز المالي للبلاد.
 
وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس حتى الآن 8253، رغم رصد باحثين محليين ارتفاعا بنسبة 60 بالمئة في إجمالي عدد الوفيات الطبيعية خلال الأسابيع الأخيرة، ما يرجح أن العدد المعلن أقل بكثير من الفعلي. 
 
وتوقعت السلطات الصحية ارتفاعا في الإصابات عقب التخفيف التدريجي للحجر الصارم، الذي فرض في 27 مارس، خلال المراحل المبكرة للوباء.
 
وأطلقت جنوب أفريقيا حملة فحص وتتبع مكثّفة، أدت إلى إجراء أكثر من 3 ملايين فحص منذ رصد وصول الفيروس إلى أراضيها مطلع مارس.
 
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