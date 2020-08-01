اعتقال رجل دين "ساهم في نشر كورونا"!

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أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء بأن محكمة وافقت السبت على اعتقال مؤسس كنيسة مثيرة للجدل، في قلب أكبر حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ووافقت محكمة سوون الجزئية على أمر باعتقال لي مان هي، مؤسس ورئيس كنيسة شينتشيونغي اليسوعية، وهي طائفة سرية مرتبطة بأكثر من 5200 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد 19" في كوريا الجنوبية، أو 36% من مجمل حالات الإصابة، طبقا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منه.

ولم يرد متحدث باسم الكنيسة على طلب للتعليق، كما لم يتسن الوصول لمسؤولي محكمة سوون وممثلي الادعاء للتعليق خارج ساعات العمل.

وقالت "يونهاب" إن الادعاء يشتبه بتآمر لي مع زعماء الطائفة لحجب بعض من بيانات عضوية الطائفة والمعلومات الخاصة بأماكن الاجتماع لدى إبلاغ السلطات الصحية بتلك المعلومات، خلال ذروة تفشي المرض المرتبط بالطائفة في شباط.

ومن جهة أخرى، يشتبه أيضا باختلاس لي (89 عاما) نحو 5.6 مليار وون (4.69 مليون دولار) من أموال الكنيسة، بما في ذلك انفاق نحو 5 مليارات وون لبناء معتكف وعقد اجتماعات دينية في أبنية للحكومة الإقليمية من دون تصريح.

وقالت "يونهاب" إن لي اعتقل بشكل مباشر في ساعة مبكرة من صباح السبت، بعد أن ظل محتجزا في مركز اعتقال في انتظار قرار المحكمة.