بالفيديو.. عائلة تكتشف "ضيفين غير متوقعين" في صندوق السيارة

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فوجئت عائلة بريطانية، مؤخرا، باختباء مهاجرين من أصل أفريقي في صندوق الأمتعة الموجود فوق سطح السيارة، خلال رحلة سياحية في فرنسا.

وكانت العائلة متوقفة في محطة استراحة بمنطقة نورماندي، شمالي فرنسا، حين سمعت ضجيجا منبعثا من صندوق الأمتعة الخاص بسيارتهم.

وبحسب إذاعة "بلو راديو" الفرنسية، فإنه ما إن خرج أفراد العائلة البريطانية حتى صُدموا بخروج المهاجرين من صندوق الأمتعة.

وحرصت العائلة على توثيق ما حصل بمقطع فيديو، أظهر الرعب على السياح البريطانيين وهم يكتشفون وجود المهاجرين.

وذكر مسؤولون أن المهاجرين يبلغان 16 عاما وينحدران من إريتيريا وغينيا، وقاما بالاختباء في صندوق سيارة تحمل لوحة بريطانية، لأنهما أرادا الوصول إلى المملكة المتحدة، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وطلبت العائلة من أحد الحاضرين في المكان الاتصال بالشرطة، لكن المهاجرين غادرا المكان على الفور، وهما غير آبهين بصدمة العائلة.

واستطاعت الشرطة الفرنسية أن توقف المهاجرين، في وقت لاحق، ثم قامت بالإفراج عنهما.

وقال السياح البريطانيون إنهم وصلوا إلى فرنسا عبر السيارة من خلال نفق "المانش" الذي يربط بين البلدين الأوروبيين، ثم قضيا ليلة في منطقة كاليس حيث يوجد مهاجرون كثيرون.