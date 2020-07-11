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لليوم الثالث على التوالي.. كورونا يضرب أميركا بقوة

11
JULY
2020
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أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت نحو 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، وذلك في زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي.
 
 
وشهدت أيضا 8 ولايات زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية، الجمعة، هي ألاسكا وجورجيا وأيداهو ولويزيانا ومونتانا وأوهايو ويوتا وويسكونسن.
 
وسجلت فلوريدا، وهي واحدة من أشد الولايات تضررا بالوباء، 92 وفاة و11433 إصابة جديدة، الجمعة، فضلا عن تسجيل 7 آلاف مريض بالمستشفيات.
 
وأعلنت أكثر من 48 مستشفى في فلوريدا عن بلوغ طاقة الاستيعاب القصوى في وحدات الرعاية الفائقة.
 
وازداد الانقسام بين الأميركيين بشأن قضايا عدة مرتبطة بالوباء منها إعادة فتح المدارس والأنشطة التجارية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.
 
ويوجد إجماع شبه عالمي بين خبراء الصحة بأن ارتداء الكمامات أحد أفضل الوسائل فعالية لوقف انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 133 ألف أميركي.
 
ويزيد عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس داخل الولايات المتحدة على 3 ملايين حالة وفقا لإحصاء رويترز.
 
وتزداد الإصابات في المجمل في 44 ولاية بناء على تحليل لرويترز للإصابات في الأسبوعين الأخيرين.
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