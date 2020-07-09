صيف كورونا الكئيب.. ولايات أميركية تسجل أرقاما مفزعة

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في رقم مفزع جديد، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 58 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، الأربعاء، وهو أعلى رقم للحالات تسجله دولة واحدة في يوم واحد، بحسب "رويترز".

وكانت جامعة "جونز هوبكنز"، المختصة بتتبع أرقام الوباء، نقلت أمس الثلاثاء أن إصابات الفيروس بالولايات المتحدة تجاوزت الـ60 ألفا خلال 24 ساعة، لكن "رويترز" اعتبرت أن رقم اليوم هو الأعلى منذ تفشي الفيروس.

وتواجه الولايات المتحدة صيفا كئيبا وزيادة في حالات الإصابة، حيث اضطرت كثير من الولايات إلى إغلاق الحانات والشواطئ العامة في محاولة لكبح الزيادة.

وبالإضافة إلى ما يقرب من 10 آلاف حالة جديدة في ولاية فلوريدا، سجلت كل من ولايتي كاليفورنيا وتكساس أكثر من سبعة آلاف حالة جديدة.

وشهدت ولايات تنيسي ووست فرجينيا ويوتا زيادات يومية قياسية في الحالات الجديدة.

وترتفع الإصابات في 42 ولاية من بين 50 ولاية، حسب تحليل أعدته رويترز للحالات في الأسبوعين الماضيين، مقارنة بالأسبوعين السابقين عليهما.

ومع استمرار الرئيس دونالد ترامب في التقليل من شأن الوباء، متجنبا وضع كمامة ومواصلا مخاطبة تجمعات كبيرة، قائلاً إن التوصل إلى لقاح بات على بعد شهور فقط، ومؤكدا أن "99 بالمئة" من الحالات ليست خطيرة، بدأ سخط المسؤولين المحليين بالتصاعد، مع إثارة البعض فكرة فرض أوامر جديدة للحجر المنزلي.