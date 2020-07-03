living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالتفاصيل .. من هو رئيس وزراء فرنسا الجديد؟!

3
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليميني جان كاستيكس، وهو موظف حكومي ورئيس بلدية مدينة صغيرة غير معروف كثيراً، رئيساً للحكومة ليحلّ محلّ إدوار فيليب، كما أعلن قصر الإليزيه اليوم (الجمعة).

 

وكان كاستيكس البالغ من العمر 55 عاماً مساعدا سابقاً للرئيس نيكولا ساركوزي الذي حكم بين عامي 2007 و2012. وهو ينتمي إلى حزب الجمهوريين ويرأس بلدية براد في جنوب غرب فرنسا، وعُين منذ أبريل (نيسان) مفوضاً مشتركاً بين الوزارات لشؤون رفع إجراءات العزل التي فرضت لاحتواء جائحة كورونا، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

 

وسيكون كاستيكس مسؤولاً عن تسيير شؤون البلاد في المرحلة الثانية من ولاية ماكرون، بهدف بث روح جديدة في رئاسته بعد ثلاث سنوات من وجوده في السلطة تخللتها إصلاحات مثيرة للجدل وأزمات متعددة ليس أقلها احتجاجات «السترات الصفر» وقبل أشهر النقابات الرافضة لتوحيد نظام التقاعد.

 

وسيعمل كاستيكس الآن على اختيار فريق حكومي يتولى مهماته في الأيام المقبلة، كما أنه سيتوجه إلى الفرنسيين بكلمة مساء اليوم.

 

وقال قصر الإليزيه عن رئيس الوزراء الجديد إنه «موظف حكومي كبير ومتعدد الاختصاصات، وسيحرص على اصلاح الدولة وإجراء حوار هادئ مع مختلف المناطق» الفرنسية. وأضاف: «إنه الرجل المناسب للوظيفة» لأنه «معروف بالعمل من خلال الحوار وبروح الوحدة. وسيتمكن من تنفيذ عملية إعادة البناء التي حددها رئيس الجمهورية في كلامه عن الطريق الجديد» الذي يجب أن تسلكه البلاد.

 

ونسبت وسائل إعلام إلى المصدر نفسه إن تعيين كاستيكس هو «خيار الرئيس ماكرون، وقرار يتفق مع الروح التي يريدها الرئيس». وأضاف المصدر أن كاستيكس يأتس من اليمين «لكنه ديغولي اجتماعي».

 

ونسب موقع صحيفة «ميدي ليبر» الإقليمية إلى مصدر سياسي رفيع أن ماكرون اختار كاستيكس لأنه نجح تماماً في تنسيق إجراءات رفع العزل، في حين أن أداء حكومة فيليب مع الجائحة كان متخبطاً. وأضاف أن الرئيس يضع نصب عينيه حتماً الانتخابات الرئاسية المقبلة وضرورة تحقيق إصلاحات قبل انتهاء ولايته الحالية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout