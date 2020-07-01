أوروبا توجه "صفعة" للولايات المتحدة

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استثنى الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة من قائمته المبدئية "للدول الآمنة" التي سيسمح باستقبال وافدين منها في رحلات غير ضرورية اعتبارا من الأربعاء.



وقال المجلس الأوروبي في بيان إن التكتل المؤلف من 27 بلدا وافق، الثلاثاء، بالأغلبية على استقبال رحلات الترفيه والعمل من 14 بلدا خارج حدوده.

والدول هي الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان والجبل الأسود والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروغواي.

ووافق المجلس أيضا بشكل مشروط على استقبال رحلات من الصين، وذلك في حال موافقة السلطات الصينية على استقبال زوار من الاتحاد الأوروبي. والمعاملة بالمثل شرط لإدراج أي بلد في القائمة.

واختلفت بعض الدول الأوروبية حول الدول التي تشملها القائمة، حيث أرادت إسبانيا وألمانيا قائمة أصغر من الحالية، بسبب مخاوفهما من تفشي الفيروس في بلادهما من جديد، بينما طالبت اليونان والبرتغال بقائمة أطول بسبب اعتمادهما الكبير على السياحة التي تأثرت كثيرا بسبب جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، طالبت فرنسا بمنع دخول مواطني أي دولة تمنع دخول الطائرات الأوروبية لبلادها.