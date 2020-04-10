ترامب: كورونا بلغ الذروة.. ونختبر عشرات الأدوية

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن بلاده تشهد حاليا ذروة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الأميركيين يمضون قدما لهزيمة الفيروس الفتاك.

وتخطّت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 15 ألفا، الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وتسببت الجائحة في 15938 وفاة حتى الساعة 19:00 ت غ من يوم الخميس، بحسب التعداد الذي تقوم الجامعة بتحديثه بشكل مستمر، بينما تخطّت حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة 450 ألفا.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن تطورات فيروس كورونا، أنه يجرى تقييم 19 عقارا لفيروس كورونا.. وهناك 26 أخرى على طريق التجربة السريرية.

كما أوضح إجراء أكثر من مليوني فحص على حالات الاشتباه بالفيروس في الولايات المتحدة.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن مواطنيه قد تشجعوا بتحسن حالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بكورونا، وأنهم سيواصلون الصلاة له.