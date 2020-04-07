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أفريقيا تسجل 10 آلاف إصابة بكورونا.. ومخاوف من ارتفاع الرقم

7
APRIL
2020
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في أفريقيا إلى أكثر من 10 آلاف إصابة، بحسب ما ذكر مركز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية.
وقال مركز أفريقيا للوقاية والتحكم بالأمراض، في أحدث تقرير له، الثلاثاء، إن هناك أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" في القارة السمراء حاليا.
 
ووفقا للتقارير، فإن فيروس كورونا الجديد انتشر في كل دول القارة تقريبا، حيث توجد إصابات بالفيروس في 52 دولة من أصل 54 دولة أفريقية.
 
وكانت آخر دولة أفريقية أكدت وجود إصابات بفيروس كورونا هي جزيرة ساو تومي وبرينسيبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأسوشيتد برس.
 
والدولتان الوحيدتان اللتان لم تعلنا عن إصابات بالفيروس على أراضيها هما مملكة ليسوتو وجزر القمر.
 
وتأتي دولة جنوب أفريقيا على رأس الدول الأكثر تضررا بالفيروس في القارة حيث سجلت 1686 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء كورونا 12 حالة وفاة.
 
أما أكثر الدول من حيث الوفيات في أفريقيا، فهي الجزائر، حيث سجلت 173 حالة وفاة من أصل 1423 إصابة.
 
ويثير النقص في قدرات الاختبار في جميع أنحاء قارة أفريقيا مخاوف من أن يكون عدد الحالات الفعلية في القارة أعلى بكثير.
 
ويفاقم الأمر أن أكثر من نصف دول القارة أغلقت حدودها البرية والجوية والبحرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، وفقا للسلطات المعنية، حيث تتزايد المخاوف بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ومن بينها إغلاق المطارات والمدن الكبرى في القارة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير وصول المساعدات الحيوية.
 
وتمر منظمات الإغاثة بوضع غير عادي، إذ تحاول التفاوض على فتح ممرات إنسانية في مناطق سلمية بعد إغلاق أكثر من نصف دول القارة حدودها، وفقا لبيانات مركز أفريقيا للوقاية والتحكم في الأمراض.
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