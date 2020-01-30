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الهند والفلبين تعلنان رصد أول إصابة بفيروس كورونا

30
JANUARY
2020
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أعلنت كل من الهند والفلبين، الخميس، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها.
 
وقالت الحكومة الهندية في بيان إن حالة الإصابة الأولى بكورونا ظهرت في كيرالا بجنوب البلاد.
 
وأضاف البيان أن الفحوص أثبتت إصابة المريض بالفيروس، وأن حالته مستقرة وتم عزله داخل مستشفى.
 
وفي الفلبين، أكد مسؤولون في قطاع الصحة ظهور أول حالة إصابة بالفيروس.
 
وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكيه في مؤتمر صحفي إن الفحوص أكدت إصابة صينية تبلغ من العمر 38 عاما، وجاءت من مدينة ووهان بالصين يوم 21 يناير، حسبما نقلت "رويترز".
 
وأشار دوكيه إلى أن المريضة المعزولة داخل مستشفى حكومي لا تظهر عليها أعراض المرض حاليا.
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