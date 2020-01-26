حتى لا تتكرر المأساة.. لا تضع قدميك أبدا على تابلوه السيارة

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تحذير شديد اللهجة لهواة وضع القدمين على تابلوه السيارة أثناء سيرها، وذلك بعدما جرى لسيدة من جراء تلك الفعلة المستهترة.

وأصيبت سيدة بريطانية بجروح خطيرة إثر تعرضها لحادث سير مروع، كان يمكن تفادي تبعاته بخطوة بسيطة.

ونشرت الشرطة البريطانية صورة أشعة سينية تظهر أن وركي المرأة أصيبا بكسور بالغة، على ما أوردت صحيفة "ميترو" البريطانية،

وكان الورك الأول للسيدة التي لم يذكر اسمها مخلوعا بالكامل، فيما أصيب الآخر بكسور بالغة.

وبحسب الشرطة البريطانية، فقد كانت السيدة ترفع رجليها فوق تابلوه السيارة عندما وقع حادث التصادم، دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل حول الحادث.

وتقول الشرطة إن ينبغي على راكب السيارة في الكرسي الأمامي، وضع قدميه على أرضيه السيارة لا التابلوه، حتى يتفادى إصابة مرعبة وقت التصادم، فعندها لا تفيد الوسادة الهوائية.

وقال ضابط الشرطة البريطاني، الذي نشر الصورة إيان برايس، إنه في حال رأى أي شخص راكبا يفعل ذلك (وضع القدمين على التابلوه) فعليه التوقف عن القيادة. عليه أن يتوقف عن القيادة ويلفت نظره الموجودين في السيارة إلى خطورة الأمر".

وكانت سيدة بريطانية أصيبت بشلل دائم، إثر حادث سير وقع عام 2017، وكانت حينها تجلس بجانب زوجها السائق واضعة قدميها على التابلوه.