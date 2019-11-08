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يبدو السفر برفقة الأطفال مهمة شاقة من وجهة نظر الآباء، لا سيما في الرحلات الجوية الطويلة، إلا أن خدمة جديدة في المطارات ربما تغير وجهة نظرهم في الأمر.



فإذا كنت تصطحب طفلا في رحلة، عليك التأكد من سلامته وتلبية طلباته الكثيرة، سواء قبل استقلال الطائرة أو على متنها، ورغم مساعدات أطقم الضيافة أحيانا فإن الأمر يظل مرهقا لذويهم.

لكن موقع "إير بير" يقدم لك الحل المناسب في الرحلات الجوية: جليسة أطفال ترافقك في الرحلة وتعتني بصغارك، بما في ذلك حمل معداتهم أو إبقائهم تحت المراقبة أو تسليتهم خلال السفر، وحتى إطعامهم وحملهم أثناء النوم وتغيير حفاظاتهم إن لزم الأمر.

لكن المثير في الأمر أن الأسرة لن تضطر لدفع تذكرة للجليسة، حيث إنها تكون إحدى الراكبات في الأساس، بعد تسجيل اسمها وتفاصيل رحلتها في الخدمة، إلا أنها تحصل على أجر بالساعة نظير المساعدة في رعاية الطفل.

ويهدف موقع "إير بير"، إلى التوفيق بين المسافرين رفقة أطفال ممن هم في حاجة لمساعدة، والسيدات على نفس الرحلة المستعدات لتقديم العون ورعاية الصغار.

وتقول ألانا صاحبة فكرة الموقع ومنشئته: "أنا وأسرتي نحب السفر، لكن منذ أن ولد ابني الثاني أصبح الأول الأول مزعجا، والطيران بات مهمة شاقة. كنت أتمنى أن يكون لديّ مساعدين لحمل العتاد والحفاظ على سلامة الأطفال وسعادتهم على متن الطائرة. لذا أنشأت الموقع للتوفيق بين العائلات الطائرة مثل أسرتي والجليسات".

ووفقا للخدمة، فإن الجليسات يتم فحصهن وإخضاعهن لبرنامج تدريبي لتعلم أفضل الممارسات مع الأطفال، قبل السماح لهم بالعمل.

وبدأ الموقع تقديم خدماته بالفعل على بعض الخطوط الجوية، إلا أنه لا يزال في طور النمو، وقد يتم طرحه على المزيد من المسارات لاحقا.