قتل جارته وأخفى جثتها في الجدار 6 سنوات!

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قتل مواطن أميركي من ولاية كاليفورنيا جارته، وأخفى جثتها في جدار شقته مدة ستة سنوات.

وأفادت “NBC News” بأن ريفان كامبل من مدينة لوس أنجلوس اعتبرت مفقودة منذ شهر حزيران عام 2009 . ولكن في شهر تموز عام 2015 تلقت عائلتها اتصالاً هاتفياً من مجهول أخبرهم بأنه من المحتمل أن تكون ريفان مدفونة في جدار الشقة التي كانت تقيم فيها.

اتصل أقرباء المفقودة برجال الشرطة وأخبروهم بالأمر، وفعلاً تمكنت الكلاب البوليسية من تحديد مكان دفنها.

ارتكب جريمة القتل ريندولف غاربوت (47 سنة) الذي كان يسكن في الغرفة المجاورة لغرفة ريفان كامبل. وقد اتضح من الكشف على الجثة أن سبب الوفاة هو ضربة قوية على رأسها. وأعلن ممثل النيابة العامة أن القاتل غاربوت استخدم مطرقة في قتلها، وقد حكم عليه بالسجن 11 سنة.