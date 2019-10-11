living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
1
My announcements
16
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو "الطائرة المعجزة".. تحطمت ونجا جميع ركابها!

11
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في مشهد يبدو خياليا، نجا 55 شخصا من الموت بأعجوبة، هم جميع من كانوا على متن طائرة تحطمت أثناء إقلاعها من مطار في العاصمة الكينية نيروبي.


وكانت الطائرة التابعة لشركة "سيلفرستون إير" تقلع من مطار ويلسون في نيروبي، متجهة إلى مدينة مومباسا الساحلية، عندما تعرضت للحادث وتحطمت أثناء الإقلاع.

 

والمثير للدهشة، أن جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 55 شخصا (50 راكبا و5 من طاقم الطائرة)، نجوا من الموت، ولم يصب بجروح سوى 3 أشخاص، بالإضافة إلى 3 آخرين تعرضوا لـ"صدمة نفسية"، وفق ما ذكر موقع "ديلي نيشن" الكيني.

 

وأوضحت الشركة المشغلة "سيلفرستون إير"، أن جميع الركاب وأفراد الطاقم غادروا بسلام، دون أن توضح أسباب تحطم الطائرة، لافتة إلى أنها تعمل مع السلطات لتقييم الوضع.

 

ولم يتم تحديد سبب التحطم على الفور، لكن بعض الطيارين الذين تحدثوا إلى الصحيفة قالوا إنهم يشكون في تلف أحد محركي الطائرة.

 

وقال المدير العام لهيئة المطارات الكينية غيلبرت كيبي: "لم تسجل أي وفيات، لكن ثلاثة ركاب أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى".

 

ويقول شهود إن الطائرة كانت تقل 50 راكبا و5 من أفراد الطاقم.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
1
My announcements
16
Logout