بالصور: غاضبون يربطون رئيس بلدية بسيارة ويسحلوه!

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بعض أهالي قرية صغيرة بولاية Chiapas المجاورة في أقصى الجنوب المكسيكي للحدود مع "غواتيمالا" بأميركا الوسطى، طفح بهم كيل الصبر الجميل على رئيس بلديتهم Jorge Luis Escandón Hernández البالغ 61 سنة، فقد وعدهم مرارا بإصلاح حفر في طرقات Santa Rita Invernadero المقيم فيها حاليا 232 رجلا و214 امرأة، إلا أنه لم يقم بإصلاح ولو واحدة على الأقل. بحسب ما ذكر الكاتب كمال قبيسي عبر "العربية.نت".



وذكر الكاتب أن الأهالي راجعوه أكثر من مرة، وذكّروه باستمرار بما وعد به أثناء حملته الانتخابية، لكنه كان يستصغر الشرر ولا يبدي تعاونا بالمرة، لذلك انتفض معظمهم عليه وتكاتفوا ضده.



وبحسب الفيديو الذي نشرته "العربية.نت" وامتنع "ليبانون ديبايت" عن عرضه لقساوة المشاهد فيه، فقد دخل عدد منهم الثلاثاء الماضي إلى مكتبه، وأخرجوه موثوق اليدين عنوة، ثم ربطوه إلى شاحنة pick-up أوقفوها عند مدخل المبنى، وأقلعوا يسحلونه جرجرة على الطرقات، عقابا منهم وتشفيا.

وتذكر "العربية" أن الحادث بعثر رمادًا كان يحجب جمر شرخ قديم بين الأهالي الزارعين للبندورة الطماطم، فقام بعض آخر منهم واتصل بالشرطة التي أقبلت دورية منها وطاردت الساحلين، وأوقفتهم عما كانوا فيه ممعنون، وحررت "خورخي لويس" ووجدته ينزف ويكاد يلفظ آخر أنفاسه من رضوض وإصابات في رأسه وصدره بشكل خاص، فنقلوه إلى أقرب مستشفى، واعتقلوا 11 من ساحليه، ثم نقلوا موظفين في البلدية إلى أماكن أبعدوهم فيها عن خطر الانتقام.



وشبه الكاتب عبر "العربية.نت" ما حدث مع رئيس البلدية، مع ما تعرض له العقيد الليبي معمر القذافي في مثل هذا الشهر قبل 8 سنوات.

المصدر: العربية.نت