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رئيس مجلس الشورى الايراني يلغي زيارته لتركيا

10
OCTOBER
2019
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ألغى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني زيارته الى تركيا عقب الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.


وكان رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران قد تلقى دعوة رسمية من نظيره التركي لحضور اجتماع بارلماني في اسطنبول، لكن لاريجاني الغى زيارته عقب اعلان انقرة بدء "عملية عسكرية" شمال شرقي سوريا.

 

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أعلن امس الاربعاء 9//10/2019بدء العملية العسكرية في شمال سوريا.

 

وقال أردوغان، إن العملية العسكرية شمال شرق سوريا قد بدأت اليوم ، وذلك بعد أنباء عن وقوع انفجارات في بلدة رأس العين السورية.

 

من جهتها، أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" أن المقاتلات التركية تشن ضربات جوية عشوائية وسط حالة من الذعر الكبير بين الناس.

 

في الوقت ذاته، افاد الكرملين ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا اردوغان إلى "التفكير مليا" قبل شن الهجوم على الشمال السوري.

 

على خط آخر، اكد مسؤول أمني تركي: ان العملية العسكرية التركية في سورية بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

 

وافاد مراسل قناة العالم ان المدفعية التركية قامت باستهداف قرية المشرافة بريف راس العين بريف الحسكة والطائرات التركية تشن غارات وهمية.

 

واضاف، ان حركة نزوح كبيرة للأهالي بعد بدء القصف الجوي والمدفعي التركي على مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

 

وافاد مراسل العالم بأن اليات عسكرية تركية بدأت باجتياز الحدود السورية وقد تتوجه الى راس العين لاحتلالها.

العالم
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