ترامب: سأمحو الاقتصاد التركي

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هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تركيا بعواقب قد لا تقتصر على العقوبات فحسب، على خلفية إطلاقها عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا.

وفي معرض رده على سؤال أحد الصحفيين بشأن ما ستقوم به الولايات المتحدة في حال قامت تركيا بالقضاء على الأكراد بشمال سوريا، قال ترامب، امس: "سأمحو الاقتصاد (التركي) في حال حدث ذلك".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد قمت بذلك في ما يتعلق بالقس برونسون"، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية على تركيا ردا على احتجاز الأخيرة للقس الأمريكي أندرو برونسون العام الماضي.

وأشار ترامب إلى أن الإجراءات الأمريكية قد لا تقتصر على العقوبات فحسب. وقال: "أنا موافق على العقوبات وحتى على إجراءات أكثر قسوة من العقوبات".

وفي معرض حديثه عن شمال سوريا، أشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى أن هناك آلاف المسلحين الأسرى من عناصر تنظيم "داعش"، الذين يحمل عدد كبير منهم جنسيات دول أخرى، وهذه الدول لا تريد سحبهم لمحاكمتهم على أراضيها.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة نقلت عددا من عناصر "داعش" الأكثر خطورة إلى خارج سوريا.

يذكر أن ترامب كان قد هدد في وقت سابق بتدمير اقتصاد تركيا في حال "تخطت الحدود" في شمال سوريا، دون أن يوضح ما الذي سيعتبر "تخطيا للحدود". وقلل مسؤولون أتراك من أهمية تصريحات ترامب حول "تدمير" الاقتصاد التركي، مؤكدين "رفض أنقرة للإملاءات".