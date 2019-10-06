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الولايات المتحدة: أجرينا مفاوضات جيدة مع كوريا الشمالية وتعليقها لا يعكس روح المناقشة

6
OCTOBER
2019
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اعتبرت الولايات المتحدة أنها أجرت مفاوضات جيدة مع كوريا الشمالية حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أن تصريحات بيونغ يانغ لا تعكس روح المناقشات.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته مساء السبت على لسان المتحدثة باسمها، مورغان أورتاغوس، عقب المفاوضات التي انعقدت في العاصمة السويدية استكهولم: "لا تعكس التعليقات الأولى لوفد كوريا الشمالية روح المناقشات التي انعقدت اليوم واستمرت 8 ساعات ونصف ساعة. الولايات المتحدة أتت بأفكار مبدعة وأجرت مناقشات جيدة مع زملائها من كوريا الشمالية".

وأضافت أورتاغوس: "خلال المناقشات، استعرض وفد الولايات المتحدة الأحداث التي حصلت بعد قمة سنغافورة (بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون)، وبحث أهمية مشاركة أكثر كثافة في حل القضايا المتعددة التي تقلق كلا الطرفين".

وتابعت: "الولايات المتحدة أجرت دراسة أولية لعدد من المبادرات الجديدة، التي ستسمح لنا بتحقيق تقدم في كل من الأعمدة الـ 4 لبيان سنغافورة المشترك".

وأفادت بأن الوفد الأمريكي قبل دعوة الجانب السويدي إلى إجراء جولة جديدة من المفاوضات بعد أسبوعين، وحث الطرف الكوري الشمالي إلى اتخاذ الخطوة ذاتها، وأردفت بالقول: "لن تتجاوز الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلال يوم سبت واحد إرث الحرب والعداء المستمرين في شبه الجزيرة الكورية منذ 70 عاما، وهذه القضايا مهمة للغاية وتتطلب تمسكا قويا من قبل كلا الجانبين. إنه موجود لدى الولايات المتحدة".

وأعلنت كوريا الشمالية، في وقت سابق من السبت، عن تعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية حتى نهاية العام الحالي، داعية الجانب الأمريكي للتفكير جيدا في موقفه.

روسيا اليوم
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