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ترامب: سأطلق سراح سجناء "داعش"

21
AUGUST
2019
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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق سراح سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي الذين ألقي القبض عليهم في سوريا والعراق، إذا لم تستردهم بلدانهم التي جاؤوا منها مثل ألمانيا وفرنسا.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء "ألقينا القبض على الآلاف من عناصر داعش، ويجب أن يعودوا لبلدانهم وإن لم تستردهم بلدانهم فسوف أطلق سراحهم وأتركهم وشأنهم"، متابعا "نحن ألقينا القبض عليهم والآلاف في حوزتنا والآن الدول الحليفة تقول إنها لا تريدهم".

وأضاف ترامب "هؤلاء جاؤوا من بلدان مثل ألمانيا وفرنسا وغيرها ونحن أخبرناهم بأن عليهم أن يأخذوا السجناء، لأن الولايات المتحدة لن تأخذهم لغوانتانامو، وتدفع أموالا لذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد الدول الأوروبية في شهر فبراير الماضي بأن سلطات بلاده يمكن أن تطلق سراح مسلحي "داعش"، المعتقلين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، إذا لم تقم سلطات بلدانهم الأصلية باستلامهم.

روسيا اليوم
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