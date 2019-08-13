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آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ: تدخل الصين سيكون كارثة

13
AUGUST
2019
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حذر كريس باتن آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، من أنه إذا تدخلت الصين في المدينة فإن ذلك سيكون بمثابة كارثة، مضيفا أنه يتعين على الرئيس الصيني شي جين بينغ إدراك الحكمة من وراء محاولة لم الشمل.
 
وقال باتن إن تهديد الصين باللجوء إلى "طرق أخرى" ما لم تتوقف الاحتجاجات في هونغ كونغ سيأتي بنتائج عكسية، وفقا لـ "رويترز".
 
وأضاف في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "ستكون هذه كارثة للصين ولهونغ كونغ بالطبع... هناك حملة على المعارضة والمعارضين في كل مكان منذ تولى الرئيس شي السلطة. الحزب يسيطر على كل شيء".
 
 
وقال باتن إنه ينبغي على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يطلب من مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي يزور لندن هذا الأسبوع إقناع واشنطن بالتوافق في الرأي على أن تدخل الصين في هونغ كونغ سيكون "كارثة".
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