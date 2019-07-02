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رئيس البرلمان الإيراني يصف عقوبات ترامب على المرشد بالـ"جهل"

2
JULY
2019
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سبوتنيك - قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تدل على جهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
 
ونقلت وكالة "فارس" عن لاريجاني، اليوم الثلاثاء، قوله إن "العقوبات التي فرضها ترامب على المرشد الأعلى تدل على جهله وعدم معرفته بهذا الشخص".
 
وأضاف لاريجاني: "تخبط الإدارة الأمريكية في المنطقة يعود إلى عدم معرفتها بهذه المنطقة جيدا".
وعن العقوبات الأمريكية على إيران، قال لاريجاني: "كلما زادت الضغوط على الجمهورية الإسلامية، تعززت اللحمة الوطنية في الداخل".
 
وتابع: "تناقض التصريحات الأمريكية كبير جدا، ومثل هذه التصرفات المتناقضة من قبل واشنطن واضحة جدا للعوام على مستوى العالم".
 
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشهر الماضي، التوقيع على أمر تنفيذي يتضمن فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل المرشد الأعلى للثورة.
 
كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني، وأكدت أنها ستضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على قائمة العقوبات أيضا.
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