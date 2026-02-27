أعطال فنية تضرب واتساب وتؤثر على خدمة الويب حول العالم
27 February 2026
أظهر موقع Downdetector، أن هناك عدد من الشكاوي الفنية ظهرت في تطبيق واتساب، خاصة الويب، مثل توقف عملية الدخول وبعض الخدمات مؤقتا حول العالم.
وبحسب الموقع، فإن عدد من المستخدمين، ومواقع متخصصة في متابعة الأعطال التقنية، أبلغوا عن وجود صعوبة في إتمام عملية الدخول على واتساب ويب، كما اشتكى البعض من توقف التطبيق الخاص بالهاتف المحمول خاصة في هواتف أبل.
وتمثلت الشكاوي في أن 54% مشاكل في تسجيل الدخول، و29% في الموقع الإلكتروني، و12% في البرنامج.
Just in
23 :34
وزير الخارجية العماني لقناة CBSالأمريكية: نصيحتي للرئيس ترامب أن يعطي المفاوضين المساحة الكافية ولا أعتقد أن أي أعمال أخرى ستزيد الأمر تعقيدا وتؤخر الحل
23 :19
الخارجية الأميركية: نكرر دعوة الأميركيين الموجودين في إيران المغادرة فورا ولا ينبغي لأي أمريكي السفر إلى إيران لأي سبب
22 :57
كيف يؤثر الحرمان من النوم على الجسم والعقل؟ تتمة
22 :57
خاص - ارتياح أميركي لهذا الوزير! تتمة
22 :48
لبنان يُحقّق فوزه الثاني في تصفيات كرة السلة الآسيويّة بعد فوزه على المنتخب السعودي بنتيجة نهائية 94-64
22 :42
انتهاء الربع الثالث بتقدّم كبير للبنان على المنتخب السعودي بنتيجة 79-46
