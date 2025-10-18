living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قاضية أميركية تمنع مجموعة إسرائيلية من التجسّس على مستخدمي «واتساب»

18
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت قاضية أميركية، أمس، أمراً قضائياً يمنع مجموعة «أن أس أو» الإسرائيلية، المُصنِّعة لبرامج التجسّس، من استهداف مستخدمي تطبيق «واتساب».

وقضت القاضية فيليس هاميلتون بأنّ سلوك المجموعة الإسرائيلية لم يرقَ إلى مستوى «الخطير للغاية» اللازم لدعم مداولات هيئة المحلّفين بشأن العقوبة المالية.

لكن في الحكم الذي اطّلعت عليه وكالة «فرانس برس»، قالت القاضية إنّ المحكمة «خلصت إلى أنّ سلوك المدعى عليهم يُسبِّب ضرراً لا يمكن إصلاحه، ونظراً إلى عدم وجود أي خلاف حول استمرار هذا السلوك»، فقد منحت شركة «ميتا» المالكة لـ«واتساب» أمراً قضائياً بوقف أساليب التجسّس التي تتبعها المجموعة الإسرائيلية على خدمة الرسائل.

من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«واتساب»، ويل كاثكارت، في بيان، أنّ «الحكم الصادر اليوم يمنع مجموعة أن أس أو، المُصنِّعة لبرامج التجسّس، من استهداف واتساب ومستخدمينا حول العالم مرة أخرى، ونُشيد بهذا القرار الذي يأتي بعد ستّ سنوات من التقاضي لمحاسبة المجموعة على استهدافها أفراد المجتمع المدني».

 

وأظهرت الأدلة المقدَّمة في المحاكمة أنّ المجموعة الإسرائيلية «نفّذت هندسةً عكسية لشفرة واتساب لتثبيت برامج تجسّس تستهدف المستخدمين خلسة»، كما خلصت المحكمة إلى أنّ برنامج التجسّس أُعيد تصميمه مراراً لتجنّب الكشف وتجاوز إصلاحات الأمان في «واتساب».

واتّهمت الدعوى، المرفوعة في أواخر عام 2019، مجموعة «أن أس أو» بالتجسّس الإلكتروني على الصحافيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من مستخدمي خدمة الرسائل المشفّرة.

ومع ذلك، قضت المحكمة بأنّ حكم التعويضات البالغ 168 مليون دولار، الذي صدر لصالح شركة «ميتا» في وقت سابق من هذا العام، كان مُبالغاً فيه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout