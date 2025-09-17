خطأ خطير في إعدادات "واتسآب" تجنبوه لتحموا خصوصيتكم!

A + A -

يقدّم تطبيق المراسلة الواسع الانتشار “واتسآب” العديد من الوظائف، لكن وبحسب مجلة “فوربس” Forbes الأميركية فإنّ الخبراء يحذرون من خطر في الإعدادات يجب تجنّبه من أجل حماية الخصوصية.

تهدّد هذه الإعدادات المستخدمين، وفق الشركة المتخصصة بالحماية لمجلة “فوربس”، خصوصاً عند القيام بتصدير محادثات “واتسآب” الخاصة إلى تطبيق المراسلة “تيليغرام”. وتكمن المشكلة في أنّ “واتسآب” يوفّر تشفير النهاية إلى النهاية دائماً من دون الحاجة إلى إعداد أيّ شيء، بينما الأمر مختلف في “تيليغرام”.

ووفق شركة الحماية، يتمّ تفعيل تشفير النهاية إلى النهاية في “تيليغرام” فقط عندما تقومون بتعيينه يدوياً للمحادثات مع شخص آخر. وتسمّى هذا الميزة “محادثة آمنة”. لا يتمّ تقديم طريقة لتفعيل هذه الطريقة الآمنة في محادثات المجموعات.

يشككّ مقدّمو البرامج الأمنية مثل “كاسبرسكي” في أمان “تيليغرام”، فهو أقل أماناً مما يعتقده الكثيرون.

“تيليغرام لا يستخدم تلقائياً تشفير النهاية إلى النهاية. ولا يعلم المستخدمون عن وظيفة محادثة آمنة أيضاً”، وفق ما كتبت الشركة المتخصصة بالحماية لمجلة “فوربس”.

وبحسب شبكة “نيتس فيلت” الألمانية وعلى الرغم من أنّ هناك توجيهات في الاتحاد الأوروبي تفرض على “واتسآب” أن يكون تفاعلياً مع تطبيقات المراسلة الأخرى، فإنّ الخبراء الأمنيين يعبّرون عن شكوكهم أيضاً في قدرة المبرمجين على تخطّي هذه المشكلة سريعاً.

ويقول الخبراء الأمنيون في الاتحاد الأوروبي إنّ “تطبيق تيليغرام لا يستخدم التشفير من جهة إلى جهة تلقائياً، ولا يُعلم المستخدمين بوجود ميزة Secure Chat بشكل كافٍ”. ولذلك “لن تحصل على التشفير الشامل إلا إذا قمت بتعيينه يدوياً للمحادثات”.