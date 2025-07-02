صورك في خطر.. هذا ما سيفعله "فيسبوك"!

بدأت شركة «ميتا» باختبار ميزة جديدة بمنصة فيسبوك، قد تحدث جدلاً واسعاً حول الخصوصية الرقمية، وتُعرف بـ«المعالجة السحابية»، حيث تطلب من المستخدمين السماح برفع كل محتوى ألبوم الكاميرا، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو غير المنشورة، إلى خوادم الشركة لتحليله باستخدام الذكاء الاصطناعي.
الميزة تُعرف باسم «Cloud Processing» وتظهر لمستخدمي القصص على فيسبوك في شكل إشعار يطلب الإذن بالوصول الكامل إلى ألبوم الكاميرا.
لم تُصدر شركة «ميتا» أي بيان رسمي حول هذه الميزة، والتوثيق الوحيد المتاح لها، هو عبارة عن صفحة مساعدة مبهمة، موجهة لمستخدمي أندرويد وiOS، لا تتضمن شرحاً واضحاً حول طبيعة البيانات التي يتم جمعها أو كيفية استخدامها مستقبلاً.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الصور تستخدم لتوليد اقتراحات مخصصة، لكن من غير المستبعد استخدامها لاحقاً في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
الميزة تحت الاختبار في الولايات المتحدة وكندا، لكن غموض اللغة وعدم الشفافية قد يؤديان إلى أزمات قانونية إن تم توسيع النطاق عالمياً، خصوصاً في أوروبا تحت مظلة القوانين الصارمة.
ويمكن للمستخدمين تعطيل الميزة من إعدادات فيسبوك، فيما تؤكد الشركة أن الصور غير المنشورة سيتم حذفها خلال 30 يوماً من تعطيل الخيار.