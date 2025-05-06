"مرحبا ماما".. رسالة على "واتساب" تسرق أموالك!

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خبراء في الأمن السيبراني من موجة جديدة من عمليات الاحتيال الخبيثة عبر “واتسآب”، التي تسببت في خسائر تقارب نصف مليون جنيه إسترليني منذ بداية عام 2025.

وفي عملية تعرف باسم “مرحبا أمي”، ينتحل قراصنة الإنترنت هوية أحد أفراد عائلة الضحية، غالبا ابن أو ابنة، ويبدأون برسالة بسيطة تقول: “مرحبا أمي” أو “مرحبا أبي”، يدّعون فيها فقدان الهاتف وعدم القدرة على الوصول إلى الحساب المصرفي.

ويستغل المحتالون هذه اللحظة لكسب ثقة الضحية، ثم يطلبون تحويل مبلغ مالي عاجل، مدّعين أنهم بحاجة للمساعدة في دفع الإيجار أو شراء هاتف جديد. ولزيادة الإقناع، يرسلون رسائل صوتية مولّدة بالذكاء الاصطناعي “تقلّد صوت الابن أو الابنة بدقة مذهلة”.

وأوضح جيك مور مستشار الأمن السيبراني في شركة “ESET” أنه “يمكن للمحتالين استنساخ أي صوت باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، ما يمكّنهم من خداع العائلات برسائل صوتية واقعية جدا”.