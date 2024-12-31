في 2025... "واتساب" تتوقف عن العمل في هذه الهواتف بدءاً من الغد!

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سيوقف تطبيق المراسلة الشهيرة “واتساب”، المملوك لشركة ميتا، اعتبارًا من الغد الأول من كانون الثاني 2025 دعم بعض الهواتف القديمة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

ويشمل قرار “واتساب” بوقف دعم أجهزة أندرويد القديمة 70 هاتفًا من نحو 16 علامات تجارية مختلفة، وفقًا للتقرير.

إليكم أبرز هذه الهواتف:

– Samsung: هواتف "Galaxy S3" و”"Galaxy Note 2 و”Galaxy Ace" و"Galaxy S4 Mini".

– Sony: هواتف "Xperia Z" و"Xperia SP" و"Xperia T" و"Xperia V".

– HTC: هواتف "One X" و"One X plus" و"Desire 500" و"Desire 600".

–LG: هواتف "Optimus G" و"Nexus 4" و"G2 Mini" و"L90".

– Motorola: هواتف "Moto G" (الجيل الأول)، و"Razr HD" و"Moto E".

– Huawei: هاتفي "Ascend P6" و"Ascend Y300".

– Oppo: هواتف "N1" و"R1 R829T".

– Vivo: هاتفي "Y15" و"Y22".