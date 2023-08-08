قبل نزاله مع زوكربيرغ… ماسك يكشف احتمالية خضوعه لعملية جراحية بالظهر

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كشف ملياردير التكنولوجيا الأميركي إيلون ماسك أنه سيجري أشعة بالرنين المغناطيسي على رقبته ومنطقة أعلى الظهر اليوم الاثنين، وأنه قد يخضع لعملية جراحية، وفق ما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت «بلومبرغ» تصريحات ماسك (52 عاما) عن منشور له بثه على منصة «إكس» المعروفة سابقا باسم «تويتر» قال فيه إنه سيعرف هذا الأسبوع ما إذا كانت تلك العملية الجراحية مطلوبة، قبل نزال الفنون القتالية في قفص، والمقرر أن يخوضه ضد مارك زوكربيرغ المؤسس المشارك لمنصة ميتا.

وذكرت «بلومبرغ» نقلا عن تصريح سابق له أنه ربما يحتاج إلى إجراء عملية لتعزيز الصفيحة المصنوعة من التيتانيوم التي تربط فقرتيه القطنيتين الخامسة والسادسة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، تحظى أخبار إيلون ماسك باهتمام شديد نظرا لكونه أغنى شخص في العالم، وهو الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» للسيارات الكهربائية وشركة استكشاف الفضاء «سبيس إكس»، وكذلك مالك منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» التي تغير اسمها مؤخرا إلى «إكس». ومن المعروف عن ماسك إدمانه للعمل، وكشف بنفسه مؤخرا أنه يعاني من آلام بالغة في الظهر بعد خوضه مباراة مصارعة للسومو في وقت سابق.