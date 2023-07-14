living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إلى سائقي "نيسان"... سحب 700 ألف سيارة من سوق اليابان وأعداد كبيرة في الخارج لعيوب في الصنع

14
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت شركة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات الجمعة عن سحب نحو 700 ألف سيارة في اليابان بسبب عيوب تصنيعية مختلفة، وقالت إن الإجراء سيطال مئات الآلاف من السيارات أيضاً في الخارج.
 

وقالت الشركة إن هذه العيوب المختلفة لم تتسبب حتى الآن بأي حادث في اليابان. وهي تتعلق بسيارات من طراز "نوت Note" و"نوت أورا Note Aura" و"سيرينا Serena" و"كيكس Kicks" وسيارتها الكهربائية "ليف Leaf".

وقالت متحدثة باسم المجموعة لوكالة "فرانس برس" إن إجمالي 699 ألف وحدة من هذه التصاميم مشمولة بالقرار داخل اليابان والعديد منها تشوبه عيوب عدة في الوقت عينه.

وفي التفاصيل، سحبت "نيسان" في اليابان 484 ألف و25 سيارة من طراز "نوت" و"سيرينا" و"كيكس" بسبب الحماية غير الكافية لخراطيم محركاتها، ما قد يؤدي إلى تلفها ومنع السيارة من الإقلاع.

كما سحبت "نيسان" 478 ألف و199 سيارة من طراز "نوت"، و"نوت أورا"، و"سيرينا"، و"كيكس"، و"ليف" في اليابان بسبب برنامج للتحكم الإلكتروني يمكن أن يتسبب في زيادة سرعة المركبات بعد التوقف عن استخدام مثبت السرعة في ظروف معينة. 

وسحبت المجموعة أيضاً 126 ألفاً من سيارات "سيرينا" بسبب مشكلة في الأسلاك، و6 آلاف و434 من طراز "نوت أورا" بسبب مشكلة في المصباح الأمامي الأيمن. 

وفي الخارج، ستشمل عمليات السحب أيضاً ما لا يقل عن 749 ألف مركبة من الأسواق، وفقًا للمتحدثة.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   