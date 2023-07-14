إلى سائقي "نيسان"... سحب 700 ألف سيارة من سوق اليابان وأعداد كبيرة في الخارج لعيوب في الصنع

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أعلنت شركة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات الجمعة عن سحب نحو 700 ألف سيارة في اليابان بسبب عيوب تصنيعية مختلفة، وقالت إن الإجراء سيطال مئات الآلاف من السيارات أيضاً في الخارج.





وقالت الشركة إن هذه العيوب المختلفة لم تتسبب حتى الآن بأي حادث في اليابان. وهي تتعلق بسيارات من طراز "نوت Note" و"نوت أورا Note Aura" و"سيرينا Serena" و"كيكس Kicks" وسيارتها الكهربائية "ليف Leaf".





وقالت متحدثة باسم المجموعة لوكالة "فرانس برس" إن إجمالي 699 ألف وحدة من هذه التصاميم مشمولة بالقرار داخل اليابان والعديد منها تشوبه عيوب عدة في الوقت عينه.





وفي التفاصيل، سحبت "نيسان" في اليابان 484 ألف و25 سيارة من طراز "نوت" و"سيرينا" و"كيكس" بسبب الحماية غير الكافية لخراطيم محركاتها، ما قد يؤدي إلى تلفها ومنع السيارة من الإقلاع.





كما سحبت "نيسان" 478 ألف و199 سيارة من طراز "نوت"، و"نوت أورا"، و"سيرينا"، و"كيكس"، و"ليف" في اليابان بسبب برنامج للتحكم الإلكتروني يمكن أن يتسبب في زيادة سرعة المركبات بعد التوقف عن استخدام مثبت السرعة في ظروف معينة.





وسحبت المجموعة أيضاً 126 ألفاً من سيارات "سيرينا" بسبب مشكلة في الأسلاك، و6 آلاف و434 من طراز "نوت أورا" بسبب مشكلة في المصباح الأمامي الأيمن.



