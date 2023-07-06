ميتا تطلق "Threads" … البداية مذهلة والميزات تهدد عرش تويتر

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أطلقت شركة "Meta" التابعة لمارك زوكربيرج تطبيقها الجديد “Threads” رسمياً لنظام "iOS" و "Android"، وهو منافس مباشر لتويتر يرتبط إلى نظام الحسابات الخاص بـ "Instagram". حيث صرح رئيس "Instagram"، آدم موسيري، بأن التقلبات والتغيرات العشوائية التي يشهدها تطبيق تويتر تحت إدارة ايلون ماسك توفر الفرصة المناسبة للمنافسة. وفقًا لموسيري، تم تصميم "Threads" للمحادثات العامة، هذا يعكس بوضوح الهدف الذي كانت تويتر تسعى لتحقيقه على مر العقود الماضية.

تطبيق "Threads" حقق انتشاراً واسعاً فور إطلاقه، حيث تجاوز عدد المسجلين فيه أكثر من 2 مليون مستخدم في الساعتين الأولى فقط. يتميز التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام تعرض المنشورات من الحسابات التي يتابعها المستخدم، إلى جانب المحتوى الذي يقترحه الخوارزميات. وبفضل خاصية إعادة النشر، يمكن للمستخدمين مشاركة المحتوى والتعليق عليه، حيث تظهر الردود بشكل بارز في الصفحة الرئيسية، ما يجعل التفاعل بين المستخدمين أكثر سهولة ومتعة.

يتميز بالعديد من الخصائص التي تجعله فريداً بطابعه. اليكم أبرز هذه الميزات:

الدعم الكامل للغة العربية على أجهزة الأندرويد (الايفون لايدعم الواجهة العربية للتطبيق).

عدم توافر خيار لعرض المواضيع من الحسابات التي تتابعها فقط، مما يساهم في تعزيز الاكتشاف للحسابات الأخرى والانتشار.

القدرة على مشاركة المحتوى بشكل مباشر الى القصص في "Instagram".

القدرة على الاتصال بحساب انستقرام بشكل سريع من خلال حسابك.

القدرة على استيراد صورة الحساب الشخصية، والنبذة التعريفية، والموقع الإلكتروني بسهولة من "Instagram".

ورغم أن التطبيق لا يحتوي على ميزة المحادثات الخاصة، فإن الربط العميق بين التطبيق و"Instagram" يعتبر من أبرز ميزاته،

يسمح التطبيق بكتابة منشورات تصل إلى 500 حرف وتضم صورًا أو فيديوهات تصل مدتها إلى خمس دقائق ولا يمكن التعديل عليها بعد النشر.

عدم وجود إعلانات في التطبيق (بالوقت الحالي).

توثيق الحسابات تلقائياً بالعلامة الزرقاء اذا كان الحساب موثق في منصة الانستقرام.

التطبيق متاح حاليا في 100 دولة، باستثناء الاتحاد الأوروبي، وهذا بسبب بعض القوانين الجديدة.

على الرغم من الإمكانيات الواعدة لتطبيق "Threads"، لا يزال هناك العديد من التحديات التي يجب على الشركة المطورة مواجهتها للتنافس بجدية مع تويتر. أولاً، تويتر لديها تاريخ طويل وشبكة فريدة من المستخدمين، والتي يمكن أن تكون صعبة في التقليد. ثانياً، رغم التغييرات التي أدخلها ماسك، فإن "Meta" تدرك بأن التغلب على تويتر لن يكون سهلاً. لذا، سيكون على "Threads" العمل بجد لتقديم خصائص وميزات فريدة تجعله يبرز بين المنافسين وتحديداً واجهة المستخدم، بينما يحافظ في الوقت نفسه على جمهوره الحالي ويجذب المزيد من المستخدمين.

في النهاية، يمثل تطبيق "Threads" خطوة جديدة ومثيرة في عالم الشبكات الاجتماعية، حيث يحاول دمج أفضل ما في "Instagram" و"Twitter"، مع التركيز على المحادثات العامة فقط. وفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يجرب عشرات الملايين من الأشخاص "Threads" في الأيام الأولى من توفره وهي فرصة مميزة لجذب العديد من الاشخاص في المنصة، سنرى هل سيتمكن من منافسة تويتر او اخذ حصة من شعبيته الكبيرة.