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دعاوى وحظر.. حملة شرسة ضد تيك توك!

10
DECEMBER
2022
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رفعت ولاية إنديانا الأميركية، الأربعاء، دعوتين قضائيتين ضد تطبيق تيك توك، حيث تتهم المنصة الصينية بالخداع بشأن المحتوى وأمن البيانات.

وقالت ولاية إنديانا إن هذه التحركات القضائية هي الأولى من نوعها ضد التطبيق الشهير والشركة الصينية المالكة له “بايت دانس” التي تتخذ من بكين مقر لها، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”

في إحدى الشكاوى، زعمت إنديانا أن خوارزمية تيك توك مصممة لإدمان المستخدمين الشباب والترويج لمحتوى ضار عير مناسب لهم.

وتستشهد الدعوى بدراسات وتقارير تربط الاستخدام المكثف للمنصة بالاضطرابات النفسية بين المراهقين، بما في ذلك اضطرابات الأكل والاكتئاب.

وقال المدعي العام لولاية إنديانا، تود روكيتا، وهو جمهوري، “تعمل تيك توك بنشاط على تعريض أطفالنا لتعاطي المخدرات وإدمان الكحول والألفاظ النابية والمواد الجنسية الصريحة في سن مبكرة”.

وزعمت الدعوى الثانية أن الصين لديها القدرة على استخدام بيانات تيك توك للتجسس على المستخدمين وابتزازهم وإكراههم على خدمة الأمن القومي والمصالح الاقتصادية للبلاد.

وتسعى كلتا الدعويين إلى إجراء تغييرات في ممارسات تيك توك، بالإضافة إلى فرض عقوبات المدنية لكل انتهاك مزعوم.
الحرة

 

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