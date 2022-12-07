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ماسك يعلن عودة "آبل" لنشر الإعلانات على "تويتر"

7
DECEMBER
2022
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أعلن رجل الأعمال الأمريكي المالك الجديد لشركة "تويتر" إيلون ماسك أن شركة "آبل" استأنفت نشر إعلاناتها "بالكامل" على المنصة، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" اليوم الأحد.

وأوضحت الوكالة أن هذا التصريح الذي وصفته بأنه ينوه إلى "مزيد من خفض حدة التوتر بين اثنتين من أكثر شركات التكنولوجيا نفوذا في العالم"، أدلى به ماسك خلال محادثة عبر Twitter Spaces السبت، حيث أضاف أن "أبل" هي أكبر معلن على شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له.

وسبق أن انتقد ماسك "آبل" لإيقافها الإعلانات على "تويتر"، متسائلا عما إذا كانت "تكره حرية التعبير في أمريكا".

وأطلق ماسك استطلاع رأي، على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان يجب على "آبل" نشر القائمة الكاملة لإجراءات الرقابة التي تم اتخاذها والتي أثرت على عملائها.

كما تحدث ماسك في وقت سابق عن "تهديدات" شركة "آبل" بإزالة "تويتر" من متجر "آب ستور" للتطبيقات، لكنه أعلن في أعقاب تواصله مع المدير التنفيذي لـ"آبل" تيم كوك، أن الأخير أكد له عدم نيته إبعاد "تويتر" من متجرها للتطبيقات، وأن الشائعات انتشرت بسبب تغريدة نتج عنها سوء فهم بين الطرفين، قام ماسك بحذفها فيما بعد.

ومنذ استحواذ ماسك على "تويتر"، أوقف عدد من الشركات، بما فيها شركتا "جنرال ميلز" و"فايزر"، نشر إعلاناتها على المنصة، بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت "تويتر" ستراجع سياساتها لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. والسبت، نشر ماسك تغريدة شكر فيها المعلنين على عودتهم إلى "تويتر".

روسيا اليوم
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