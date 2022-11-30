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ماسك يكشف عما عثر عليه بخزانة في مقر "تويتر"

30
NOVEMBER
2022
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عثر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على خزانة مليئة بقمصان تحمل الشعار السياسي الليبرالي المتطرف "ابق مستيقظا!" في مقر الشبكة الاجتماعية "تويتر" في سان فرانسيسكو.

نشر رجل الأعمال فيديو بهذا الشأن على صفحته في موقع "تويتر"، حيث يمكن رؤية رفوف عليها عدد كبير من القمصان التي تحمل شعار "ابق مستيقظا".

وعلق ماسك على هذا الفيديو، بعبارة أرفقها برمز تعبيري ضاحك: "بجد، لقد عثرت عليها في خزانة بمقر تويتر".

يشار إلى أن هذا الشعار السياسي يستخدم من قبل مؤيدي الليبرالية المتطرفة، أو ما يسمى بالأجندة "التقدمية".

وكان ماسك قد أعلن في وقت لاحق، عن سلعة جديدة لـ"تويتر" عبارة عن قمصان بتصميم مشابه لتلك التي تم العثور عليها، استبدلت فيها كلمة استيقظ بالبقاء في العمل.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن المئات من موظفي تويتر استقالوا بعد إنذار من ماسك، مشيرة إلى أن رجل الأعمال الأمريكي اقترح في 16 نوفمبر على موظفيه أن يقرروا ما إذا كانوا سيبقون في الشركة أو أن يحصلوا على مكافأة نهاية خدمة لمدة ثلاثة أشهر، وفي الوقت نفسه، سيتوجب على الباقين العمل بجدية أكبر.

منذ استحواذ ماسك على منصة الإنترنت "تويتر" هذه في أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار، تعرضت "تويتر" إلى سلسلة من التغييرات في كل من إدارة الشركة وسياسات الشبكة الاجتماعية ذاتها. كما وعد رجل الأعمال بسياسة أكثر تحررية للشبكة الاجتماعية، والتي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب الرقابة الشديدة، وتعهد بإقامة مجلس إدارة للمحتوى.

 

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