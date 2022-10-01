living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"إنستغرام" يعمل على حماية المستخدمين من الصور العارية..

1
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يطوّر "إنستغرام" أداة يمكنها حظر الصور العارية غير المرغوب فيها المرسلة في رسالة مباشرة (DM)، كما أكد متحدث باسم الشركة الأم Meta.

ويقال إن الميزة ستعمل من خلال اكتشاف صورة عارية وتغطيتها، قبل إعطاء المستخدم خيار فتحها أم لا.

ومن المقرر إصدار مزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة، لكن "إنستغرام" تدعي أنها لن تتمكن من عرض الصور الفعلية أو مشاركتها مع جهات خارجية.

وتم تأكيد ذلك من قبل ليز فرنانديز، مديرة اتصالات منتجات Meta، التي قالت إنه سيساعد المستخدمين على حماية أنفسهم من الصور العارية بالإضافة إلى الرسائل غير المرغوب فيها الأخرى.

وقالت لـ The Verge: "نحن نعمل عن كثب مع الخبراء لضمان أن تحافظ هذه الميزات الجديدة على خصوصية الأشخاص، مع منحهم التحكم في الرسائل التي يتلقونها".

وأعلن عن أخبار الميزة لأول مرة على "تويتر" من قبل مطور الهاتف المحمول أليساندرو بالوزي.

وقال إن "إنستغرام" يعمل على الحماية من التعري في المحادثات، ونشر لقطة شاشة لما قد يراه المستخدمون عند فتح الميزة.

وشبهت فرنانديز الميزة بميزة "الكلمات المخفية" على "إنستغرام" التي تم تقديمها العام الماضي.

ويتيح ذلك للمستخدمين فلترة الرسائل التي تحتوي على كلمات وعبارات ورموز تعبيرية لا يريدون رؤيتها تلقائيا.

وأكدت أيضا أن الحماية من العُري ستكون ميزة طوعية يمكن للمستخدمين تشغيلها وإيقافها كما يحلو لهم. ولا تزال في المراحل الأولى من التطوير، ولكن نأمل أن تساعد في تقليل حوادث "الوميض الإلكتروني".

ويحدث الوميض الإلكتروني عندما يتم إرسال صورة جنسية غير مرغوب فيها لشخص ما على أجهزته المحمولة من قبل شخص مجهول في مكان قريب.

وقد يكون ذلك من خلال الوسائط الاجتماعية أو الرسائل أو وظائف المشاركة الأخرى مثل Airdrop أو Bluetooth.

Daily Mail
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout