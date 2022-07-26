المرشحة الأبرز لرئاسة وزراء بريطانيا "تتوعد" تيك توك

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خلال مناظرة مهمة على منصب رئيس حزب المحافظين، الذي سيعني رئاسة وزراء بريطانية، وجهت المرشحة الأبرز "تهديدا" لتطبيق تيك توك الشهير.



وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، المرشحة الأوفر حظا لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في انتخابات قيادة حزب المحافظين، الاثنين، إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا المملوكة للصين مثل "تيك توك"، إذا فازت.

وأضافت تراس عندما سئلت في مناظرة على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عما إذا كانت ستتعامل مع شركات التكنولوجيا الصينية "يجب علينا بكل تأكيد اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الأنواع من الشركات".

وتواجه تراس منافسة من وزير المالية السابق، ريشي سوناك، على مقعد رئاسة الوزراء في بريطانيا، بعد خروج المنافسين الآخرين.

ومن المقرر أن يتم إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد في الخامس من سبتمبر، بعد أن يدلي أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف بأصواتهم عبر البريد خلال الصيف.

وأعلن بوريس جونسون، الذي فاز بأغلبية كبيرة في ديسمبر 2019، قبل أسابيع، أنه سيستقيل بعد موجة استقالات من الوزراء والمسؤولين ومع انتفاض العديد من نواب حزب المحافظين ضده.

وأيا كان الفائز الجديد، فإنه سيواجه تحديات لإعادة بناء ثقة المواطنين التي منيت بسلسلة من الفضائح تورط فيها جونسون، بداية من خرق قواعد إغلاق "كوفيد-19" إلى تعيين نائب في الحكومة على الرغم من تقارير عن مزاعم بسوء السلوك الجنسي.

كما يواجه الاقتصاد البريطاني معدلا مرتفعا من التضخم وديونا متزايدة ونموا منخفضا، ليواجه المواطنون أشد الأزمات المالية منذ عقود.

وإلى جانب كل هذا، تواجه البلاد أزمة طاقة تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود.