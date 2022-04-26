"واتساب" يبتكر خاصية تمنح مستخدميه مزيدًا من الخصوصية

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قرر تطبيق «واتساب»، اختبار خاصية مبتكرة للغاية بهدف منح مستخدميه مزيدًا من الخصوصية في المستقبل. وقال الموقع الإلكتروني لتلفزيون "آر تي إل" الألماني، إنه يمكنك تنشيط خاصية تمنع بعض الأشخاص في جهات الاتصال الخاصة بهم من رؤية حالة "آخر ظهور" عبر الذهاب إلى الإعداد، ثم الحساب ثم الخصوصية ثم آخر ظهور ثم جهات الاتصال الخاصة باستثناء "الأشخاص المعنيين".

يذكر أن الإصدار التجريبي لهذه الخاصية الجديدة أصبح متاحًا لمستخدمي هواتف "أندرويد" منذ بضعة أسابيع، وهو متاح الآن لمستخدمي هواتف "آيفون" أيضًا. وإذا نجح الاختبار، فمن المتوقع طرح الخاصية الجديدة على مستوى العالم قريبًا.

يشار إلى أنه ومن خلال خاصية "آخر ظهور" على تطبيق "واتساب"، تستطيع جهات اتصال محددة، التعرف على آخر مرة كان فيها المستخدم نشطًا على التطبيق.

وحتى الآن، تسمح خدمة تبادل الرسائل والمكالمات، للمستخدمين بمشاركة هذه المعلومة مع مجموعات محددة، وذلك عبر السماح "للجميع" برؤيتها أو يقتصر ذلك على "جهات الاتصال فقط" أو "لا أحد".