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"واتس آب" يختبر تحديثا مطلوبا بشدة لأجهزة "أندرويد"!

29
MARCH
2022
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يبدو أن "واتس آب" يختبر تحديثا مطلوبا بشدة لأجهزة "أندرويد"، والذي ينسخ ميزة يتمتع بها مستخدمو آيفون لسنوات.

ولا تعد ردود أفعال iMessage شيئا جديدا، حيث يستطيع مستخدمو هذه الخدمة الاستجابة بسرعة للنصوص باستخدام الرموز مثل الإبهام لأعلى أو علامات التعجب.

والآن، يحصل مستخدمو "واتس آب" أخيرا على شيء مشابه جدا مع هذا التحديث الذي يُجرّب حاليا عبر برنامج الاختبارات التجريبية لتطبيق "واتس آب". وكما اكتشفه فريق WABetaInfo الموثوق به دائما، أصدر "واتس آب" هذه الترقية التجريبية لنظام Android 2.22.8.3 ويتضمن خيار الرد على الرسائل عبر ردود الفعل على غرار الرموز التعبيرية.

ويبدو أنه سيكون هناك ستة خيارات للاختيار من بينها بما في ذلك الإبهام لأعلى وقلب الحب والوجه الضاحك.

وتماما كما هو الحال في iMessage من آبل، يمكن وضع ردود الفعل هذه أعلى الرسالة لتسريع الرد.
وعلى سبيل المثال، إذا أرسل شخص ما رسالة تجعلك سعيدا، فيمكنك ببساطة وضع قلب الحب أو الضحك على رد فعل تعبيري فوقها بدلا من كتابة رد طويل. إنه تحديث رائع من "واتس آب" على الرغم من عدم وجود كلمة رسمية حول موعد طرحه على "أندرويد". ويبدو أن WABetaInfo واثق من أنه سيأتي قريبا ويجب أن يتمكن مستخدمو "آيفون" أيضا من الاستفادة بمجرد إطلاقه.

وفي معرض حديثه عن التحديث المنشور على موقعه الإلكتروني WABetaInfo، قال: "أخيرا ... بعد 7 أشهر من مقالنا الأول حول ردود الفعل على الرسائل، يقوم "واتس آب" الآن بإطلاق الميزة لبعض مختبري النسخة التجريبية على WhatsApp beta لنظام Android 2.22.8.3! 6".

المصدر: إكسبريس

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