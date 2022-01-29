living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو على "تيك توك" يكشف عن حيل ذكية على "واتس آب" قد لا يعرفها المستخدمون

29
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إذا كنت مستخدما منتظما لـ"واتس آب"، فمن المفيد معرفة بعض الحيل الذكية، التي ربما لم تكن على علم بوجودها في التطبيق.

وشارك حساب باسم @tricksin1 على "تيك توك" مقطع فيديو حصد أكثر من 7000 إعجاب، يظهر أفضل حيل في "واتس آب" لضمان تجربة ممتعة عند استخدام التطبيق.

وتتمثل الحيلة الأولى في حفظ الرسائل في فئة "المفضلة". وما عليك سوى فتح "واتس آب" ثم الانتقال إلى الدردشة.

وإذا ضغطت بإصبعك على رسالة معينة، فسيكون لديك خيار تمييزها بنجمة. ثم انتقل إلى الإعدادات وابحث عن الرسائل المميزة بنجمة.

وهذا هو المكان الذي سيتم فيه تخزين جميع رسائلك المفضلة.

وهذه طريقة سهلة لتتبع الرسائل المهمة، والتي قد تتضمن عناوين هامة أو اتجاهات سفر وغيرها من الرسائل التي تهمك.

ويقدم الفيديو أيضا نصيحة أخرى تتمثل في تثبيت الدردشات في أعلى قائمة الدردشات. وهذه طريقة سهلة لتحديد أولويات الأشخاص المفضلين لديك في التطبيق.


https://www.tiktok.com/@tricksin1?referer_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2F&referer_video_id=6866771941940841729&refer=embed

ويتيح تثبيت المحادثات جعل المحادثات المهمة في أعلى القائمة من أجل توفير عناء البحث عنها في كل مرة.

ومن أجل تثبيت محادثة ما في أعلى قائمة الدردشات لديك، يجب أن تنقر مطولا على المحادثة حتى يظهر رمز "الدبوس" بجانب خيارات الحذف والأرشفة.

وسيقع بعد ذلك تثبيت الدردشة المحددة بأعلى القائمة. وإذا غيرت رأيك لاحقا، فيمكنك إلغاء التثبيت في أي وقت.

حيل أخرى على "واتس آب"

النص الغامق طريقة رائعة للتأكيد على كلمة أو عبارة: غامق. ويمكنه أيضا إبراز الرسالة، والتي يمكن أن تكون مفيدة في الدردشات الجماعية.

وكل ما عليك فعله هو وضع علامة النجمة على جانبي الكلمة أو العبارة التي تحاول إبرازها، مثل: *وضع النص هنا*.

وبالمثل، من الممكن أيضا جعل رسائل "واتس آب" مائلة، وهي ميزة تعمل بنفس الطريقة التي كانت بها الحيلة السابقة، ولكن باستخدام رموز مختلفة.

وتحتاج إلى وضع شرطة سفلية على جانبي الكلمة أو العبارة التي تحاول تعديلها، على النحو التالي: _ النص _.

The Sun
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout