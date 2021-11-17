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إطلاقASKfm لمحرك الذكاء الاصطناعي الخاص بها يزيد من تفاعل المستخدمين

17
NOVEMBER
2021
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 هل تساءلت من قبل عن أهمية أن تسأل السؤال الصحيح؟ يمكن للسؤال الجيد أن يساعدك في اكتساب المعرفة التي تحتاجها أو مساعدتك في التواصل مع أشخاص مثيرين للاهتمام بالنسبة لك، أو حتى في إقامة الصداقات. هذا هو هدف شبكة ASKfm الاجتماعية وهو أنها تجمع الأشخاص من خلال أسئلتهم. يبدو الأمر بسيطًا، أليس كذلك؟

عند توجيه المستخدم سؤالًا للأشخاص المتواجدين حوله يتوقع المستخدم حصوله على آراء مختلفة، والتعرف على أشخاص جدد، أو اكتشاف إجابة لسؤال لا يستطيع العثور على إجابته في ويكيبديا.

في السابق: كان سؤال شاوت أوت (سؤال لمجموعة) يتم إرساله لمجموعة عشوائية من المستخدمين المتواجدين بالقرب من السائل.
الآن: يأخذ الذكاء الاصناعي في الحسبان حجم الدولة التي يتم إرسال السؤال بها، ويحلل الوقت الذي تم إرساله به، وعدد الأسئلة التي يرسلها الأشخاص المتواجدين حول السائل في هذه الدقيقة.

"نرغب في أن نجعل التواصل بين المستخدمين أكثر إثارة ونصل بين هؤلاء الذين لديهم مواضيع مشتركة للتواصل. من المفيد دائمًا أن تحصل على النصيحة أو الرأي من شخص يفهم الموضوع. هذا هو ما نرغب في تحقيقه بعدم إرسال السؤال لمجموعة عشوائية، بل إرساله لهؤلاء الأشخاص الذين يُحتمل أن يجيبوا عليه! " توماس جوند – رئيس المنتج في ASKfm

يرسل المحرك الذكي فقط الأسئلة التي تهم المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك يتم إيصال الأسئلة بالأساس للمستخدمين المتواجدين على الإنترنت الآن للحصول على أسرع أجوبة.

أظهر الاختبار الأول نموًا في تفاعل المستخدمين في الأماكن المختلفة بنسبة تتراوح ما بين %20 إلى 50% وهذه النسبة في ازدياد بالتوازي مع تدريب الذكاء الاصطناعي وتحسينه.

هل ترغب في المشاركة في تعليم شبكة اجتماعية أو اختبار دقة الذكاء الاصطناعي في التعامل معك كمُحاور؟ كل ما عليك هو إرسال سؤال في ASKfm!

 

 

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