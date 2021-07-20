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ميزات جديدة تجعل متصفح Chrome أكثر أمانا

20
JULY
2021
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أعلنت شركة غوغل أنها تعمل على تطوير ميزات جديدة لتعزيز خصوصية وأمن بيانات مستخدمي متصفح Chrome الشهير.

وأشارت الشركة في مدونة لها على الإنترنت مؤخرا إلى أن الإصدار القادم من المتصفح "Chrome 94" قد يضم ميزة جديدة تدعى "HTTPS-First Mode"، هدفها جعل التصفح عبر الإنترنت أكثر أمانا للمستخدمين.

وتبعا للشركة فعند تفعيل الميزة الجديدة سيقوم المتصفح بعرض تحذير على كامل شاشة الجهاز عندما يحاول المستخدم الدخول إلى موقع إلكتروني معين لا يدعم بروتوكول HTTPS الآمن للتصفح.

كما سيحوي الإصدار القادم من Chrome بعض التعديلات الجديدة التي ستسهل على المستخدمين التحقق من أمان روابط المواقع الإلكترونية بشكل يدوي عبر ميزة "التحقق من URL " في المتصفح.

وكانت غوغل قد بدأت في السنوات الأخيرة خطة شاملة لتحويل المستخدمين إلى تصفح الإنترنت عبر المواقع التي تحوي روابطها بروتوكولات HTTPS، بهدف حمايتهم من المواقع المشبوهة أو غير الآمنة والتي قد تستخدم لاختراق أجهزتهم أو سرقة بيانات تصفحهم للإنترنت.

المصدر: فيستي

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