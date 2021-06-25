TikTok يمنح مستخدميه ميزة جديدة

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أعلن القائمون على تطبيق TikTok عن بدء اختبار ميزة جديدة ستجعل التطبيق أكثر فائدة للمستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن ميزة Jumps الجديدة من TikTok ، تمكن المستخدمين من تضمين تطبيقات صغيرة في فيديوهاتهم، لتكون هذه التطبيقات مرتبطة بموضوع الفيديو المنشور، فعلى سبيل المثال إذا قام المستخدم بتحميل فيديو يتعلق بالطبخ سيكون بإمكانه إرفاق المقطع برابط لتطبيق صغير حول هذا الموضوع، وسيتمكن مشاهدو الفيديو من الضغط على الرابط للوصول إلى التطبيق.

وأشار القائمون على TikTok أن الميزة تختبر حاليا عن مجموعة محدودة من صناع المحتوى حول العالم، ومن المفترض أن تتوفر لجميع المستخدمين عند الانتهاء من اختبارها.

وعند تطوير هذه الميزة عملت TikTok مع مجموعة من شركات التطبيقات والمواقع بما فيها Breathwrk و Wikipedia و Tabelog و Whisk و Quizlet وغيرها.

وجاء في تدوينة نشرتها منصة TikTok عبر الإنترنت "نحن متحمسون لتوسيع خدمات Jump لتشمل مجالات جديدة، ونتطلع لكيفية استفادة المستخدمين من ميزاتها.. سيكون بإمكان أي شخص التقدم لاختبار هذه الميزة الآن، لكن عمليات التقييم ستكون على أساس الفائدة التي ستقدمها التطبيقات المرفقة بمقاطع الفيديو للمستخدمين".