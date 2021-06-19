كيف تجعل نفسك "خفيًا" على واتساب دون حذف التطبيق؟

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يعد ”واتساب“ من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شيوعًا في جميع أنحاء العالم، حيث أصبح جزءًا مهمًا من حياة غالبية الأشخاص، ولكن في بعض الأحيان يود المستخدم التوقف عن استخدامه على الرغم من أن البيانات التي قد يحتويها التطبيق قد تمنعه من حذفه، وهنا يمكنك اعتماد الخطوات التالية لتصبح خفيًا على ”واتساب“ دون حذفه:

إيقاف تشغيل التنبيهات الصوتية

يمكن للمستخدم البدء بإيقاف نغمات إشعارات ”واتساب“ حتى لا يشعر بوجوده، وذلك من خلال إعدادات ”التطبيق، حيث يضغط على الإشعارات، قم باختار لا شيء أو None.



تعطيل التنبيه بالضوء لإشعارات الواتساب

قد يحتوي بعض الهواتف على لمبة LED للإشعارات تومض في حالة وجود رسالة جديدة أو إشعارات أخرى، ولتجنب إظهارها لإشعارات ”واتساب“، يتوجه المستخدم لقائمة الإشعارات في إعدادات ”واتساب“، ثم يحدد اختيار الضوء من الخيارات المتعددة المتاحة ثم يختار “لا شيء”.

إخفاء وجودك على واتساب

يمكنك فرض إيقاف ”واتساب“ لمنع ظهورك كمشترك في التطبيق لدى جهات الاتصال واستقبال الرسائل، وذلك من خلال فتح إعدادات الهاتف والانتقال إلى التطبيقات، وتحديد تطبيق ”واتساب“ والضغط على ”Force Stop“ أو فرض الإيقاف، الأمر الذي سيمنع التطبيق من العمل في الخلفية.